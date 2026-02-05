Ciencia

¿Qué es la sensación térmica y por qué el frío se siente más intenso?

El frío no siempre depende del termómetro. Conozca cómo el viento, la humedad y la radiación solar influyen en la temperatura que percibe el cuerpo y por qué algunos días se sienten más helados de lo esperado

Por Silvia Ureña Corrales
La sensación térmica explica por qué el frío se intensifica con viento, debido a una mayor pérdida de calor corporal.
La sensación térmica explica por qué el frío se intensifica con viento, debido a una mayor pérdida de calor corporal.







