Por primera vez en la historia, este fenómeno natural no se presenta en el golfo de Panamá

En 2025, el evento natural conocido como surgencia falló por primera vez en 40 años y puso en alerta a la comunidad científica

Por O Globo / Brasil / GDA y Jailine González Gómez
La surgencia en el golfo de Panamá no se presentó en 2025, debido a cambios de viento relacionados con La Niña y la crisis climática
La surgencia en el golfo de Panamá no se presentó en 2025, debido a cambios de viento relacionados con La Niña y la crisis climática (Canva/Canva)







