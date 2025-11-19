Ciencia

Por primera vez, científicos observan misteriosas ballenas picudas en el Pacífico de México

Una expedición científica confirmó con ADN una especie de ballena jamás vista en el mar y reveló datos inéditos de su distribución

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores lograron observar vivas a ballenas picudas en México. El ADN confirmó que pertenecen a una especie nunca vista antes con vida.
Investigadores lograron observar vivas a ballenas picudas en México. El ADN confirmó que pertenecen a una especie nunca vista antes con vida. (Craig Hayslip/Marine Mammal Science)







