Ciencia

Por primera vez, científicos logran simular toda la Vía Láctea con más de 100.000 millones de estrellas

Tecnología acelera la recreación de mil millones de años de evolución estelar en solo 115 días y supera 100 veces la velocidad de modelos anteriores

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos simularon 100.000 millones de estrellas da Vía Láctea en un modelo que abarca mil millones de años en solo 115 días.
Científicos simularon 100.000 millones de estrellas da Vía Láctea en un modelo que abarca mil millones de años en solo 115 días. (Keiya Hirashima et al./Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGVía Lácteaestrellasinteligencia artificialsupercomputacióncomputación
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.