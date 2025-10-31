Ciencia

Pescador en Suecia desentierra un caldero con 20.000 monedas medievales de plata

El tesoro incluye monedas de un rey del siglo XII y piezas religiosas. La ley obliga a entregarlo, pero ofrece recompensa al descubridor

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo de un tesoro medieval con 20.000 monedas en Suecia ofrece nuevas pistas sobre la economía y religión del siglo XII.
El hallazgo de un tesoro medieval con 20.000 monedas en Suecia ofrece nuevas pistas sobre la economía y religión del siglo XII. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGSueciamonedastesoro
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.