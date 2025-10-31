Pescador en Suecia desentierra un caldero con 20.000 monedas medievales de plata

El hallazgo de un tesoro medieval con 20.000 monedas en Suecia ofrece nuevas pistas sobre la economía y religión del siglo XII.

Un hombre buscaba cebos en el suelo cuando halló lo que hoy se considera uno de los más grandes tesoros medievales de plata en Suecia. El hallazgo incluye 20.000 monedas y joyas del siglo XII, ocultas por más de 800 años en un caldero enterrado.

La insólita descubierta arqueológica ocurrió cerca de una casa de verano privada, según confirmó el Consejo Administrativo del Condado de Estocolmo. El contenido del recipiente metálico, aunque deteriorado por el tiempo, se encontraba en un estado de conservación excepcional. El peso total del tesoro ronda los seis kilos.

De acuerdo con el Consejo, se trata de uno de los conjuntos más completos y mejor preservados de la Edad Media temprana encontrados en el país. Las autoridades destacaron que, pese a que el conteo continúa, el número de monedas podría superar las 20.000 unidades.

Algunas piezas llevan la inscripción de Knut Eriksson, quien reinó entre 1173 y 1195. Este monarca estableció el sistema monetario sueco y mandó a construir una fortaleza en el sitio donde se encuentra hoy Estocolmo.

Otras monedas contienen imágenes de iglesias y de un obispo con báculo. Según los arqueólogos, esas habrían sido encargadas por figuras religiosas, por lo que serían monedas episcopales, comunes en la Europa medieval.

El hallazgo fue notificado al Consejo Nacional del Patrimonio Sueco, encargado de definir el futuro de los bienes arqueológicos encontrados en el país. La ley sueca obliga a entregar cualquier objeto antiguo fabricado en plata u oro, aunque garantiza una compensación económica para quien realice el hallazgo.

Las autoridades valoraron el actuar del pescador, al indicar que este notificó de inmediato a las instituciones pertinentes, lo que refuerza la cooperación entre ciudadanos y organismos de preservación cultural.

Arqueólogos iniciaron un proceso de análisis detallado para determinar con precisión la procedencia, antigüedad y contexto histórico del tesoro. Ocho siglos después de haber sido escondidas, las monedas y joyas regresaron a la superficie, abriendo una ventana a la vida económica de la Suecia medieval.

