Perú y el recurso inesperado que convirtió al Reino de Chincha en potencia antes de los incas

Un estudio científico reveló cómo un fertilizante natural extraído de islas peruanas permitió el auge agrícola, comercial y político de una poderosa sociedad preincaica

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación científica vinculó el uso de excremento de aves marinas con el auge agrícola y comercial de chincha.
Investigación científica vinculó el uso de excremento de aves marinas con el auge agrícola y comercial de chincha. (AFP/AFP)







