Como en ‘Bee Movie’: Perú reconoce derechos legales a las abejas sin aguijón y marca un precedente mundial

Una decisión inédita en la Amazonía peruana cambió el estatus de las abejas sin aguijón y abrió un nuevo capítulo en la defensa del bosque, la ciencia y los saberes indígenas

Por El Comercio / Perú / GDA
Perú dio derechos legales a abejas sin aguijón. La decisión protege bosque, cultura indígena y biodiversidad.
Perú dio derechos legales a abejas sin aguijón. La decisión protege bosque, cultura indígena y biodiversidad. (Canva /Canva)







