Como en ‘Bee Movie’: Perú reconoce derechos legales a las abejas sin aguijón y marca un precedente mundial

En una escena que recuerda a la película Bee Movie, donde una abeja lleva a los humanos a los tribunales, la realidad superó a la ficción en la Amazonía peruana. Las abejas sin aguijón, conocidas como meliponas, ahora son sujetas de derechos legales tras la aprobación de ordenanzas municipales en Satipo y Nauta.

La decisión otorga reconocimiento jurídico a estos polinizadores y a los ecosistemas donde habitan. El paso marca un precedente en materia ambiental y redefine la relación entre sociedad y naturaleza.

De recurso natural a sujeto de derechos

Las ordenanzas establecen que las meliponas poseen derechos propios. Esto implica que el Estado y la sociedad deben garantizar su protección y la de sus hábitats.

El enfoque cambia la visión tradicional de conservación. Ya no se trata solo de preservar una especie por su utilidad. Se reconoce su valor intrínseco y su papel en el equilibrio ecológico.

La bióloga Rosa Vásquez, doctora en biología química y pionera en la conservación de estas especies, explicó que las meliponas polinizan hasta el 80% de la flora amazónica. Añadió que la cifra puede alcanzar el 90% si se incluyen cultivos como café, cacao, palta, arándanos y plantas medicinales.

Su función sostiene tanto la biodiversidad como la producción agrícola. La afectación de estas abejas impacta de forma directa al bosque y a la economía local.

Las investigaciones científicas también identificaron propiedades medicinales en la miel de estas abejas. Vásquez indicó que los estudios mostraron potencial para tratar más de 14 enfermedades.

Este hallazgo impulsó la meliponicultura como actividad sostenible. La práctica genera ingresos en comunidades vulnerables y fomenta la conservación del bosque.

Alcance jurídico y retos

Abogados ambientalistas del Earth Law Center señalaron que declarar a las abejas como sujetos de derechos implica reconocer garantías específicas para ellas y sus hábitats.

Indicaron que las ordenanzas pueden servir de modelo para otros gobiernos. También abren la puerta a planes contra la deforestación y al control o prohibición progresiva de pesticidas.

La implementación representa el siguiente desafío. Vásquez advirtió que se requieren más datos y regulación. También señaló la necesidad de frenar la tala de árboles donde anidan las meliponas y de controlar el uso de pesticidas.

La escena ya no pertenece a la animación. En la Amazonía peruana, las abejas cuentan con respaldo legal.

