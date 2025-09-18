Patrimonio

Pintura de 400 años perdida durante siglos es hallada en mansión de París y sale a subasta

Rubens pintó esta escena religiosa en 1613; se cree que fue encargada por un coleccionista privado y no por la Iglesia Católica

Por O Globo / Brasil / GDA
Una pintura original de Rubens apareció en una mansión parisina. Será subastada en noviembre por la casa Osenat en Francia.
Una pintura original de Rubens apareció en una mansión parisina. Será subastada en noviembre por la casa Osenat en Francia. (O Globo/GDA)







