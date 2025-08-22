Ciencia

Parece fisicoculturista y pesa más de 1 tonelada: esta es la raza de ganado más musculosa del mundo

El Belgian Blue se convirtió en un fenómeno por su musculatura extrema, resultado de una mutación genética que impacta la calidad de su carne

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El Belgian Blue, una raza bovina con musculatura doble, produce carne magra y enfrenta riesgos genéticos. Su cuerpo supera la tonelada de peso.
El Belgian Blue, una raza bovina con musculatura doble, produce carne magra y enfrenta riesgos genéticos. Su cuerpo supera la tonelada de peso. (O Globo/Reproducción)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGBelgian BlueAnimalesGanado
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.