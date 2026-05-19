Ciencia

OMM advierte: Latinoamérica carece de sistemas para medir cuántas personas mueren por olas de calor

Informe de la OMM revela que la región subestima los fallecimientos por olas de calor y pide integrar alertas meteorológicas

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Por Marianela Arias Vilchez
Desastres climáticos y sequías golpearon a América Latina en 2025. Expertos piden cooperación urgente entre clima y salud para frenar mortalidad invisible.
Desastres climáticos y sequías golpearon a América Latina en 2025. Expertos piden cooperación urgente entre clima y salud para frenar mortalidad invisible. (Canva Stocks/Aflo Images (Aflo) / Aflo Images (Aflo))







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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