Ciencia

Emergencia climática: ONU confirma que la Tierra rompió sus límites de calor en 2025

Informe de la Organización Meteorológica Mundial revela que el nivel del mar subió 11 cm y la velocidad de calentamiento de las aguas se duplicó en las últimas dos décadas

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Por AFP
La Tierra alcanzó niveles de calor sin precedentes en 2025. La OMM advierte que el 91% del exceso de energía está en los océanos y el caos climático se acelera.
La Tierra alcanzó niveles de calor sin precedentes en 2025. La OMM advierte que el 91% del exceso de energía está en los océanos y el caos climático se acelera. (Canva stocks/Lucas Díaz Rojas de Pexels / Jimmy Chan de Pexels)







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