Emergencia climática: ONU confirma que la Tierra rompió sus límites de calor en 2025

La Tierra alcanzó niveles de calor sin precedentes en 2025. La OMM advierte que el 91% del exceso de energía está en los océanos y el caos climático se acelera.

La cantidad de energía térmica que atrapó el planeta llegó a un punto máximo histórico en el 2025. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), ente especializado de la ONU, lanzó esta advertencia el lunes debido a las consecuencias que persistirán durante cientos de años.

El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que el clima mundial está en una situación de emergencia. El jerarca afirmó que los indicadores climáticos principales superaron los umbrales de alarma establecidos tras la publicación del informe anual.

Por primera vez, el reporte incorporó el desequilibrio energético terrestre. Este dato mide la velocidad con la que la energía ingresa y sale del sistema planetario.

Las concentraciones de gases de efecto invernadero, como el CO2 y el metano, rompieron la estabilidad climática y causan un calentamiento constante en la atmósfera y los océanos.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, indicó que la actividad humana trastoca el equilibrio natural.

Impacto profundo en los océanos y glaciares

El informe confirmó que la década entre 2015 y 2025 es la más calurosa de la historia. El año anterior registró una temperatura de 1,43 °C por encima del promedio de la era preindustrial.

El 91% del excedente de calor se almacena actualmente en las aguas marinas. La velocidad de calentamiento del océano aumentó más del doble en las últimas dos décadas. Además, el nivel del mar aumentó casi 11 cm desde que iniciaron las mediciones satelitales en 1993.

Las masas de hielo en la Antártida y Groenlandia perdieron gran parte de su volumen. Asimismo, la extensión del hielo en el Ártico se ubicó entre las más bajas registradas hasta ahora.

Pronósticos y aceleración del caos climático

El experto de la OMM John Kennedy explicó que el clima estuvo bajo el efecto de La Niña, fenómeno asociado con temperaturas globales más bajas. Las previsiones señalan un posible retorno a la neutralidad a mediados de año, con la probabilidad de que El Niño aparezca a finales del periodo.

Ko Barrett, secretaria general adjunta de la OMM, admitió que la situación es alarmante. La funcionaria aseguró que los indicadores no muestran una evolución favorable para el futuro cercano.

Guterres recalcó que el caos climático se acelera y cualquier retraso en las acciones tendrá consecuencias mortales.