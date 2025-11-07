Ciencia

Nuevo mapa del Imperio Romano revela 100.000 km de rutas desconocidas

Investigación reveló que el sistema de carreteras romanas superó los 299.000 kilómetros, lo que equivale a siete vueltas alrededor del planeta

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación identificó rutas nuevas del Imperio Romano y presentó un mapa de 299.171 km, útil para arqueólogos y estudios históricos.
Investigación identificó rutas nuevas del Imperio Romano y presentó un mapa de 299.171 km, útil para arqueólogos y estudios históricos. (Júlio Reis/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíaImperio Romano
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.