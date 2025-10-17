Ciencia

Hallan pozo romano con esqueletos y heridas brutales en Croacia: esto revela sobre una mortal batalla del siglo III

Siete cuerpos arrojados sin cuidado a un antiguo pozo en Croacia reflejan una página oscura de la historia militar del Imperio Romano

Por O Globo / Brasil / GDA
Los esqueletos hallados en un pozo de Osijek revelan la brutalidad de una batalla romana ocurrida durante la crisis del siglo III.
Los esqueletos hallados en un pozo de Osijek revelan la brutalidad de una batalla romana ocurrida durante la crisis del siglo III. (M. Novak et al./PLOS ONE)







