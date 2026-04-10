Ciencia

Nueva especie de rana lleva el nombre de campeona olímpica y sorprende a científicos en Ecuador

Una rana poco común aparece en Ecuador y llama la atención de la ciencia por su origen, sus características únicas y el homenaje a una figura del deporte

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Por O Globo / Brasil / GDA
Hallan en Ecuador una rana de vidrio desconocida y la nombran por Neisi Dajomes en una región con más del 85% de especies nuevas.
Hallan en Ecuador una rana de vidrio desconocida y la nombran por Neisi Dajomes en una región con más del 85% de especies nuevas. (Mylena V. Masache-Sarango et.al /PLOS One)







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