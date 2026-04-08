Descubren en la Amazonía una nueva especie diminuta de rana con un inusual método reproductivo

Científicos identificaron una rana amazónica que transporta sus huevos en la espalda y podría dar a luz crías vivas.

Una nueva especie de anfibio fue identificada en un ecosistema montañoso de la Amazonía peruana, cerca de la frontera con Ecuador. Se trata de la Gastrotheca mittaliiti, una rana de tamaño reducido que llamó la atención por un rasgo inusual: las hembras transportan sus huevos en una bolsa ubicada en la espalda.

El hallazgo fue descrito en un artículo científico publicado en la revista Zootaxa el 1 de abril. El anfibio mide entre 2,7 y 3,3 centímetros, lo que dificulta su observación en su entorno natural.

Una estrategia reproductiva poco común

La principal característica de esta especie radica en su forma de reproducción. Las hembras poseen protuberancias dorsales que funcionan como bolsas, donde resguardan los huevos. Esta condición le otorga los nombres de sapo marsupial o sapo canguro.

Estas bolsas permiten que las crías se desarrollen sin depender de cuerpos de agua. Esta ventaja reduce la exposición a depredadores y a especies competidoras durante las primeras etapas de vida.

Los investigadores explicaron que este tipo de reproducción podría corresponder a un caso de ovoviviparidad. En este proceso, los embriones crecen dentro de huevos alojados en el cuerpo materno y eclosionan antes o poco después del nacimiento. La nutrición proviene del vitelo del huevo.

Un anfibio difícil de estudiar

El reducido tamaño del animal complicó su identificación. Para confirmar que se trataba de una nueva especie, los científicos realizaron análisis de ADN y comparaciones con otras especies del género Gastrotheca.

Entre las diferencias detectadas destacan el menor tamaño de los machos y la presencia de discos más estrechos en los dedos de manos y patas.

A pesar de su singular adaptación, la especie enfrenta un alto riesgo de desaparición. Su hábitat sufre los efectos del cambio climático y los incendios provocados por actividades agrícolas en zonas deforestadas.

Durante el estudio no fue posible determinar la cantidad de ejemplares existentes, lo que evidencia la fragilidad de su población.

Un grupo raro en América

Los llamados sapos marsupiales se consideran especies poco comunes. Habitan principalmente en bosques húmedos de altura en América Central y del Sur, desde Costa Rica hasta Argentina.

Existen casos similares en otras especies. Por ejemplo, el sapo pipa (Pipa pipa) desarrolla los huevos en la piel de la espalda. En otras ranas marsupiales, como Fritziana goeldii, las larvas buscan agua acumulada en plantas para completar su desarrollo.

Sin embargo, la Gastrotheca mittaliiti destaca por su posible capacidad de dar a luz crías vivas, lo que la diferencia del ciclo tradicional de los anfibios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.