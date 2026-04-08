Ciencia

Descubren en la Amazonía una nueva especie diminuta de rana con un inusual método reproductivo

Una diminuta rana descubierta en la Amazonía peruana sorprende por su forma única de reproducirse: carga sus huevos en la espalda y podría dar a luz crías vivas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos identificaron una rana amazónica que transporta sus huevos en la espalda y podría dar a luz crías vivas.
Científicos identificaron una rana amazónica que transporta sus huevos en la espalda y podría dar a luz crías vivas. (Zootaxa/Zootaxa)







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O Globo

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