Descubren en Brasil un diminuto anfibio color naranja que lleva un curioso nombre inspirado en Lula

Investigadores brasileños descubrieron un nuevo sapo naranja de solo 11 mm y le pusieron un nombre inspirado en Lula.

Una nueva especie de anfibio extremadamente pequeña y de color naranja brillante fue identificada en la Serra do Quiriri, una zona montañosa y nublada ubicada en el estado de Santa Catarina, Brasil. El hallazgo fue anunciado en la revista científica PLOS One.

Este sapo miniaturizado, que mide en promedio 11 milímetros, recibió el nombre científico Brachycephalus lulai. El nombre hace referencia al actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de un homenaje.

El hallazgo estuvo a cargo de investigadores de la Universidad Estadual Paulista (UNESP) y la Universidad Federal de Paraná (UFPR), quienes realizaron extensos estudios en la región.

Localización exacta y características

El Brachycephalus lulai habita la Floresta Ombrófila Densa Montana, específicamente en las áreas de Pico Garuva y Monte Crista, dentro del municipio de Garuva.

Los ejemplares presentan una longitud entre 9 y 14 milímetros, dependiendo del sexo y la edad. Esta especie pertenece al género Brachycephalus, conocido por sus sapos de tamaño reducido y distribución geográfica muy limitada, lo que los convierte en especies microendémicas.

El nuevo sapo, también llamado sapo-pulga por su diminuto tamaño, se distingue por su coloración naranja intensa, con manchas verdes y marrones en el abdomen y los costados. Estos anfibios tienen hábitos diurnos.

La clave para identificar esta especie fue su canto de apareamiento, descrito por los investigadores como dos ráfagas cortas de sonido, una característica que no se había observado antes en especies del mismo género.

El diminuto sapo fue hallado en Santa Catarina y emite un canto único que facilitó su identificación. (Luiz F. Ribeiro/PLOS One)

Para validar que se trataba de una especie nueva, el equipo científico utilizó herramientas avanzadas como tomografías computarizadas, que permitieron estudiar la estructura ósea, así como análisis genéticos para confirmar sus diferencias con otras especies del género.

Desde el año 2000, el número de especies reconocidas del género Brachycephalus ha aumentado notablemente. Actualmente, existen al menos 35 especies documentadas.

Los científicos propusieron declarar el área como un Refugio de Vida Silvestre (RVS) Serra do Quiriri, con el objetivo de proteger esta y otras especies de la región, sin necesidad de comprar terrenos privados.

Aunque el sapo se encuentra en una región muy limitada, los expertos sugieren clasificarlo como una especie de Preocupación Menor, debido a que las amenazas observadas no son suficientes, por ahora, para incluirlo en una categoría de mayor riesgo.

El grupo investigador también impulsa el monitoreo constante de la población y la exploración de hábitats montañosos cercanos, con la intención de verificar si esta especie tiene una distribución más amplia de la que se pensaba.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.