Descubren en Brasil un diminuto anfibio color naranja que lleva un curioso nombre inspirado en Lula

Una nueva especie de sapo fue descubierta en Brasil. Mide apenas 11 mm, es de color naranja y su nombre científico rinde homenaje al presidente Lula

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores brasileños descubrieron un nuevo sapo naranja de solo 11 mm y le pusieron un nombre inspirado en Lula.
Investigadores brasileños descubrieron un nuevo sapo naranja de solo 11 mm y le pusieron un nombre inspirado en Lula. (Luiz F. Ribeiro./PLOS One)







