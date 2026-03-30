Ciencia

Ni caminar ni levantar pesas: estudio revela el ejercicio que mejora el sueño en menos tiempo

Investigación con más de 2.500 personas ubica al yoga intenso como la mejor opción para combatir el insomnio en poco tiempo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Yoga de alta intensidad lidera como el ejercicio más efectivo para mejorar el sueño, según análisis de 30 estudios en varios países.
Yoga de alta intensidad lidera como el ejercicio más efectivo para mejorar el sueño, según análisis de 30 estudios en varios países. (Canva stock/Yan Krukau de Pexels/Karola G de Pexels)







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