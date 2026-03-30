Ni caminar ni levantar pesas: estudio revela el ejercicio que mejora el sueño en menos tiempo

Yoga de alta intensidad lidera como el ejercicio más efectivo para mejorar el sueño, según análisis de 30 estudios en varios países.

Una meta-análisis internacional identificó que el yoga de alta intensidad supera a otras actividades físicas en la mejora del sueño en personas con trastornos, según datos publicados en la revista Sleep and Biological Rhythms.

La investigación analizó 30 ensayos clínicos aleatorizados realizados en más de una docena de países. El estudio incluyó a más de 2.500 participantes de todas las edades con problemas de sueño.

Los resultados mostraron que practicar yoga de alta intensidad durante menos de 30 minutos, dos veces por semana, ofrece los mejores efectos contra el insomnio. El análisis estuvo a cargo de investigadores de la Universidad de Deportes de Harbin, en China.

En la comparación, la caminata ocupó el segundo lugar como opción efectiva. Luego apareció el entrenamiento de resistencia. Los beneficios se observaron desde las primeras ocho semanas de práctica.

El hallazgo contrasta con una meta-análisis de 2023. Ese estudio señaló que los ejercicios aeróbicos de intensidad moderada, tres veces por semana, eran la opción más eficaz para mejorar la calidad del sueño.

Sin embargo, dentro de esa revisión anterior, un estudio ya sugería que el yoga tenía efectos más relevantes sobre el descanso nocturno. La dificultad para clasificar el yoga como ejercicio aeróbico o anaeróbico y la variación en su intensidad influyen en los resultados.

¿Por qué el yoga impacta el sueño?

La investigación más reciente no detalló una causa específica. No obstante, existen hipótesis sobre sus efectos en el organismo.

El control de la respiración en el yoga puede activar el sistema nervioso parasimpático. Este sistema está vinculado con el descanso y la digestión.

Además, algunos estudios sugieren que esta práctica regula la actividad de las ondas cerebrales, lo que favorecería un sueño más profundo.

Una versión previa del análisis circuló en agosto de 2025.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.