¿Nevera, microondas o agua fría? Estos son los métodos más seguros para descongelar alimentos y evitar intoxicaciones

Descongelar alimentos de forma segura resulta clave para prevenir enfermedades de origen alimentario. No todos los métodos ofrecen la misma protección. La elección influye en la calidad, la textura y el riesgo de contaminación.

Expertas en nutrición y seguridad alimentaria, Emma Beckett y Rozita Vaskoska, explicaron a ABC News que el proceso de descongelación impacta de forma directa la seguridad del producto. Un manejo inadecuado favorece la multiplicación de bacterias.

El método más seguro consiste en colocar los alimentos en el refrigerador. Aunque requiere más tiempo, mantiene los productos fuera de la llamada “zona de peligro”.

Esa zona abarca temperaturas entre 5 °C y 60 °C. En ese rango los microorganismos patógenos se multiplican con rapidez. El riesgo de intoxicación aumenta.

Vaskoska recomienda ubicar los alimentos en la parte inferior del refrigerador. Así se reduce la contaminación cruzada. Los jugos que liberan no entran en contacto con otros productos listos para el consumo.

Beckett indicó que este método conserva mejor la calidad y la textura. Un pollo entero puede tardar varios días en descongelarse. Porciones pequeñas de carne o platos preparados requieren pocas horas.

Microondas: rapidez con precauciones

El microondas permite descongelar en menos tiempo. Sin embargo, no siempre resulta la mejor opción.

Beckett señaló que este método puede alterar la textura y el sabor. La carne puede volverse más seca y perder jugosidad.

Vaskoska advirtió que se debe cocinar el alimento de inmediato tras usar el microondas. Algunas zonas alcanzan mayor temperatura que otras. Esa diferencia facilita la proliferación de bacterias.

Beckett aconsejó utilizar la función específica de descongelación. Esa opción ajusta la potencia y favorece un proceso más uniforme.

Desde el punto de vista culinario, el microondas recibe menos valoración. La textura de ciertos alimentos se ve afectada con facilidad.

El microondas descongela en menos tiempo, pero puede afectar la textura y el sabor, sobre todo en carnes, que tienden a secarse. (Canva /Stock)

Agua fría: alternativa rápida y efectiva

El uso de agua fría corriente también acelera la descongelación. El alimento debe permanecer en un envase impermeable y bien sellado.

Beckett explicó que el agua nunca debe estar estancada. Además, se debe cambiar cada 30 minutos. Esa práctica mantiene una temperatura segura.

Un filete puede descongelarse en aproximadamente 20 a 30 minutos. El método funciona mejor con porciones pequeñas. Requiere supervisión constante.

Especialistas detallan qué técnica reduce el riesgo de bacterias y cuál método rápido exige más cuidado en casa. (Canva /Stock)

Cocinar sin descongelar

Cuando no existe tiempo suficiente, se puede cocinar el alimento congelado de forma directa.

Algunos productos como hamburguesas de carne molida congeladas permiten esta opción. El tiempo de cocción será casi el doble en comparación con un alimento ya descongelado.

Las expertas recalcaron que el producto debe alcanzar una cocción completa antes del consumo. Esa medida evita riesgos para la salud.

Descongelar a temperatura ambiente representa una práctica peligrosa. Si el alimento permanece fuera del refrigerador más de dos horas, entra en la zona de riesgo.

En ese intervalo las bacterias se multiplican con rapidez. El peligro de enfermedad aumenta.

Tampoco se recomienda utilizar agua caliente ni dejar los alimentos en lugares no refrigerados. Estas acciones elevan el riesgo de contaminación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.