Ciencia

¿Nevera, microondas o agua fría? Estos son los métodos más seguros para descongelar alimentos y evitar intoxicaciones

¿Nevera, microondas o agua fría? Descubre cuál es el método más seguro y rápido para descongelar alimentos sin poner en riesgo tu salud

EscucharEscuchar
Por Europa Press
La forma de descongelar influye en la seguridad y calidad. Refrigerador, microondas o agua fría requieren medidas específicas.
La forma de descongelar influye en la seguridad y calidad. Refrigerador, microondas o agua fría requieren medidas específicas. (Canva /Stock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCdescongelarcarne
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.