Ciencia

NASA fija el 1 de abril para Artemis II, la misión que llevará astronautas de regreso a la Luna tras más de 50 años

La misión Artemis II despegaría el 1 de abril con cuatro astronautas. El vuelo durará diez días y marcará el regreso humano a la órbita lunar tras cinco décadas

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Por Europa Press
El mal tiempo en Florida llevó a la NASA a reprogramar el ensayo general de Artemis II y a eliminar las fechas de lanzamiento previstas antes del 8 de febrero.
Artemis II llevará cuatro astronautas hacia la Luna en una misión de diez días. La NASA busca preparar el retorno humano a la superficie lunar. (NASA/NASA)







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