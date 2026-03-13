NASA fija el 1 de abril para Artemis II, la misión que llevará astronautas de regreso a la Luna tras más de 50 años

Artemis II llevará cuatro astronautas hacia la Luna en una misión de diez días. La NASA busca preparar el retorno humano a la superficie lunar.

La NASA programó para el 1 de abril el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada que viajará hacia la Luna en más de cinco décadas. El proyecto marca un paso clave dentro del programa Artemis, con el que la agencia busca restablecer la presencia humana en el satélite natural.

La agencia espacial informó que el 12 de marzo completó la Revisión de Preparación para el Vuelo (FRR). El proceso evaluó todos los sistemas de la misión. El resultado permitió continuar con los preparativos para el lanzamiento.

Como parte del cronograma, la NASA prevé trasladar el cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orion a la plataforma de lanzamiento 39B el 19 de marzo. El objetivo consiste en realizar el intento de despegue el miércoles 1 de abril, una vez concluyan los trabajos finales.

La misión sufrió un retraso respecto al plan original de marzo. Por esa razón, la agencia retiró a finales de febrero el cohete SLS y la nave Orion de la plataforma de lanzamiento mientras completaba ajustes técnicos.

El vuelo Artemis II tendrá una duración aproximada de diez días. La tripulación estará formada por cuatro astronautas. El comandante será Reid Wiseman. El piloto será Victor Glover. La especialista de misión será Christina Koch. También participará Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense.

El proyecto forma parte del programa lunar, iniciativa con la que Estados Unidos busca retomar los viajes tripulados a la Luna. La última vez que un ser humano visitó el satélite fue en 1972, cuando finalizó el programa Apolo, activo durante la década de 1960 y comienzos de los años setenta.

A pesar de este nuevo vuelo tripulado, los astronautas no descenderán en la superficie lunar en Artemis II. El aterrizaje humano aún deberá esperar. La NASA fijó esa meta para 2028.

La agencia decidió aumentar la frecuencia de misiones dentro del programa. El plan contempla estandarizar los vehículos, sumar una misión adicional en 2027 y ejecutar al menos un alunizaje cada año después de ese punto.

Dentro de ese esquema se integrará la misión Artemis III, prevista para 2027. Ese vuelo incluirá encuentros y acoplamientos con módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin.

La misión también permitirá realizar pruebas en el espacio de los sistemas acoplados. La NASA evaluará sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión. Además verificará el funcionamiento de los nuevos trajes de Actividad Extravehicular (xEVA).

El programa busca ampliar el objetivo que tuvo el programa Apolo. Mientras las misiones Apolo permitieron que astronautas permanecieran en la superficie lunar alrededor de quince días en total, además pretende que los seres humanos aprendan a vivir y trabajar durante periodos prolongados en otro mundo.

La iniciativa también contempla explorar y utilizar recursos de la Luna, con la meta de sostener una presencia humana estable en ese entorno.

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