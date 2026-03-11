Ciencia

NASA detecta colisión de estrellas de neutrones en una diminuta galaxia a 4.700 millones de años luz

Observaciones de varias misiones espaciales localizaron el fenómeno dentro de una pequeña galaxia en una extensa corriente de gas

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Telescopios de la NASA identificaron una colisión de estrellas de neutrones en una galaxia diminuta ubicada en una corriente de gas.
Telescopios de la NASA identificaron una colisión de estrellas de neutrones en una galaxia diminuta ubicada en una corriente de gas. (Image Processing: NASA/CXC/SAO/P. Edmonds/Illustration: ERC BHianca 2026/Fortuna and Dichiara)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGNASAastronomía
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.