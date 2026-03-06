Así puede seguir en tiempo real a Artemis II, la misión de la NASA alrededor de la Luna

La NASA lanzó una plataforma que permite seguir en tiempo real la misión Artemis II y la trayectoria de la nave Orion durante su viaje lunar.

La NASA permitirá al público seguir en tiempo real la misión Artemis II, en la que cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna a bordo de la nave Orion.

La agencia puso a disposición la plataforma Artemis Real-time Orbit Website (AROW), que muestra la ubicación de la nave durante el vuelo, su distancia a la Tierra, la distancia a la Luna y la duración de la misión.

La herramienta se podrá consultar en el sitio web de la NASA y en la aplicación móvil de la agencia.

El sistema utilizará datos recopilados por sensores de la nave y enviados al centro de control de misión en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston. La información comenzará a mostrarse aproximadamente un minuto después del despegue y continuará hasta el reingreso atmosférico de la nave al final de la misión.

En la plataforma, los usuarios podrán observar la posición de Orion en relación con la Tierra y la Luna y seguir su trayectoria durante el viaje. También podrán revisar hitos de la misión e información sobre sitios de alunizaje del programa Apollo.

La aplicación móvil incluye funciones similares a la versión web y añade un sistema de seguimiento con realidad aumentada. Tras un proceso de calibración, el teléfono indicará hacia dónde mover el dispositivo para ubicar la posición actual de la nave con respecto al usuario en la Tierra. Esta función estará disponible cuando la nave se separe de la etapa superior del cohete, cerca de tres horas después del lanzamiento.

AROW también ofrecerá vectores de estado, datos que describen con precisión la ubicación y el movimiento de la nave. Estos se publicarán después de una demostración de operaciones de proximidad que evaluará el control manual de Orion.

La plataforma permitirá descargar información de trayectoria del vuelo, denominada efemérides, que podrá utilizarse en aplicaciones de software, telescopios u otros proyectos de visualización y seguimiento.

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis. Cuatro astronautas viajarán en la nave para comprobar el funcionamiento de sus sistemas en el entorno del espacio profundo.

El vuelo tendrá una duración aproximada de 10 días. Durante la misión, la nave realizará dos órbitas elípticas alrededor de la Tierra antes de iniciar un viaje alrededor de la Luna que se extenderá más de 230.000 millas desde el planeta.

La tripulación está integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.