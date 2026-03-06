Ciencia

Así puede seguir en tiempo real a Artemis II, la misión de la NASA alrededor de la Luna

La herramienta Artemis Real-time Orbit Website permitirá visualizar la trayectoria de la nave Orion, su distancia a la Tierra y otros datos durante la misión

Por Jailine González Gómez
La NASA lanzó una plataforma que permite seguir en tiempo real la misión Artemis II y la trayectoria de la nave Orion durante su viaje lunar.
La NASA lanzó una plataforma que permite seguir en tiempo real la misión Artemis II y la trayectoria de la nave Orion durante su viaje lunar.







