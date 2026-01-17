Ciencia

NASA alista misión Artemis II que llevará astronautas más lejos de la Tierra que nunca

La misión Artemis II validará sistemas clave de la nave Orion y servirá de base para el retorno humano a la Luna y futuros viajes a Marte

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Artemis II llevará cuatro astronautas a más de 370.000 kilómetros de la Tierra para probar sistemas de la nave Orion y avanzar en la exploración lunar.
Artemis II llevará cuatro astronautas a más de 370.000 kilómetros de la Tierra para probar sistemas de la nave Orion y avanzar en la exploración lunar. (X [Twitter]/NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGNASAArtemis IInave Orion
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.