La NASA revela nueva imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS con detalles invisibles al ojo humano

La misión Europa Clipper captó al cometa interestelar durante su viaje a Júpiter y permitió estudiar su composición con luz ultravioleta

Por El Comercio / Perú / GDA
Europa Clipper observó al cometa 3I/ATLAS con tecnología ultravioleta y aportó datos clave sobre uno de los objetos más antiguos jamás detectados.
Europa Clipper observó al cometa 3I/ATLAS con tecnología ultravioleta y aportó datos clave sobre uno de los objetos más antiguos jamás detectados.







El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

