La NASA revela nueva imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS con detalles invisibles al ojo humano

Europa Clipper observó al cometa 3I/ATLAS con tecnología ultravioleta y aportó datos clave sobre uno de los objetos más antiguos jamás detectados.

La NASA difundió una nueva imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS, captada por una nave espacial en tránsito hacia Júpiter. La fotografía muestra elementos que no pueden verse a simple vista y aporta información clave sobre la composición de este objeto proveniente de fuera del Sistema Solar.

La imagen fue tomada por la misión Europa Clipper, lanzada en octubre de 2024 con el objetivo principal de estudiar Europa, una de las lunas más grandes de Júpiter. Aunque la nave llegará al sistema joviano hasta 2030, sus instrumentos ya operan con normalidad y permitieron una observación poco común durante el trayecto.

Durante esta fase del viaje, el equipo científico orientó la nave hacia el cometa 3I/ATLAS para aprovechar su posición favorable. La observación permitió recolectar datos valiosos antes de que el objeto abandone definitivamente el Sistema Solar.

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 y destacó de inmediato por su origen. A diferencia de la mayoría de los cometas conocidos, no se formó dentro del Sistema Solar, sino en el espacio interestelar, lejos de la influencia del Sol.

Los astrónomos estimaron que este cuerpo viajó por el cosmos durante unos 7.000 millones de años, lo que lo convierte en el cometa más antiguo jamás observado. Incluso supera en edad al propio Sol. Por esa razón, telescopios y misiones espaciales siguieron su recorrido con atención.

De acuerdo con BBC Sky Night Magazine, la imagen publicada por la NASA fue captada el 6 de noviembre de 2025, cuando Europa Clipper se encontraba a unos 164 millones de kilómetros del cometa.

La agencia espacial explicó que la fotografía se obtuvo durante un periodo de siete horas mediante el instrumento Europa-UVS, un espectrógrafo ultravioleta diseñado para detectar gases y elementos químicos invisibles para el ojo humano.

Este equipo analiza la luz ultravioleta y la separa en distintas longitudes de onda. El proceso permite identificar la composición de la coma, la nube de gas y polvo que rodea al núcleo del cometa.

Gracias a esta tecnología, los científicos estudian materiales primitivos que no aparecen en imágenes tradicionales. Estos datos ofrecen pistas sobre las condiciones existentes fuera del sistema solar.

Aunque no existe una misión dedicada exclusivamente al estudio del cometa 3I/ATLAS, la NASA y la Agencia Espacial Europea lograron observarlo mediante naves que se dirigen a Júpiter.

¿Qué sigue para el cometa 3I/ATLAS tras su paso cerca de la Tierra?

El 19 de diciembre, el cometa se acercó a la Tierra sin representar ningún riesgo. En ese momento se encontraba a una distancia considerable, pero suficiente para facilitar nuevas observaciones con telescopios.

Tras ese acercamiento, 3I/ATLAS inició un alejamiento gradual del Sol. Al enfriarse, su actividad disminuye y libera menos gas. Su brillo también se reduce, un comportamiento habitual en este tipo de objetos.

El próximo punto clave en su trayectoria será su aproximación a Júpiter, prevista para marzo de 2026. La intensa gravedad del planeta podría modificar levemente su recorrido, un fenómeno que los astrónomos seguirán con atención.

Luego de ese encuentro, el cometa continuará su viaje hacia el espacio profundo. Los científicos analizarán los datos recopilados durante años, debido al carácter excepcional de este visitante interestelar.

Trayectoria prevista del cometa 3I/ATLAS

Enero – febrero de 2026 : el cometa pierde brillo mientras se aleja del Sol. Sigue siendo visible con telescopios de aficionado.

: el cometa pierde brillo mientras se aleja del Sol. Sigue siendo visible con telescopios de aficionado. Marzo de 2026 : paso a unos 31 millones de kilómetros de Júpiter. Sondas como JUICE o Europa Clipper podrían captar imágenes cercanas.

: paso a unos de Júpiter. Sondas como o podrían captar imágenes cercanas. Mayo de 2026 : el Sol bloquea su observación desde la Tierra. El cometa ya se ubica más allá de la órbita de Júpiter.

: el Sol bloquea su observación desde la Tierra. El cometa ya se ubica más allá de la órbita de Júpiter. Setiembre de 2026 : vuelve a ser detectable por grandes telescopios mientras cruza la órbita de Saturno. Su actividad disminuye de forma drástica.

: vuelve a ser detectable por grandes telescopios mientras cruza la órbita de Saturno. Su actividad disminuye de forma drástica. Abril de 2027 : paso por la órbita de Urano. Solo observatorios profesionales como el Telescopio Espacial James Webb podrán detectarlo.

: paso por la órbita de Urano. Solo observatorios profesionales como el podrán detectarlo. 2028 en adelante: debido a su órbita hiperbólica, escapa de la gravedad del Sol y continúa su viaje por el espacio interestelar.

