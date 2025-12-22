Ciencia

Estudio revela por qué el cometa interestelar 3I/ATLAS aceleró de forma inesperada tras su paso por el Sol

La aceleración inesperada del objeto interestelar 3I/ATLAS intriga a científicos. Un estudio explica cómo el desprendimiento de gas alteró su velocidad tras pasar cerca del Sol

Por La Nación / Argentina / GDA
El telescopio espacial Hubble observó el cometa interestelar 3I/ATLAS por segunda vez el 30 de noviembre.
El objeto interestelar 3I/ATLAS presentó una aceleración anómala debido a la liberación de gas tras su aproximación al Sol. (NASA, ESA, STScI/D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui)







