Estudio revela por qué el cometa interestelar 3I/ATLAS aceleró de forma inesperada tras su paso por el Sol

El objeto interestelar 3I/ATLAS presentó una aceleración anómala debido a la liberación de gas tras su aproximación al Sol.

La aceleración anómala del objeto interestelar 3I/ATLAS captó la atención de la comunidad científica. Observaciones recientes detectaron una variación inesperada en su velocidad luego de que el cuerpo se alejara del entorno solar.

El fenómeno se registró cuando el objeto ya había superado su trayectoria más cercana al Sol. Ese cambio en el movimiento motivó nuevos estudios sobre su composición y su comportamiento dinámico.

El cometa que viene de otro sistema solar: 3I/Atlas

La aceleración que sorprendió a los astrónomos

El tercer objeto interestelar identificado hasta ahora modificó su velocidad de manera no explicada únicamente por la gravedad. Un estudio publicado en Research Notes de la Sociedad Astronómica Americana detalló que el cuerpo presentó una aceleración no gravitacional durante su desplazamiento.

El trabajo fue liderado por el científico Marshall Eubanks. Para el análisis se midió la velocidad no gravitacional mediante técnicas de astrometría de base larga. Los datos provinieron de la nave Psyche de la NASA y del Mars Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea.

Los investigadores explicaron que la aceleración se originó por el desprendimiento de gas, un proceso característico de los cometas. Al acercarse al Sol, el núcleo helado liberó material, lo que generó un empuje adicional que alteró su trayectoria.

Según el estudio, este impulso explicó la variación detectada en la velocidad del objeto tras abandonar la región solar interna.

Eubanks señaló que, hasta hace poco, identificar aceleraciones no gravitatorias requería observaciones a lo largo de múltiples órbitas. El uso de naves espaciales interplanetarias permitió detectar estos cambios durante un único tránsito por el sistema solar.

Este avance técnico abrió nuevas posibilidades para estudiar objetos provenientes de otros sistemas estelares.

Qué se sabe del objeto interestelar 3I/ATLAS

El observatorio ATLAS descubrió el objeto el 1.° de julio. El proyecto cuenta con financiamiento de la NASA. Su trayectoria no es cerrada, por lo que no orbita el Sol de forma periódica.

Al reconstruir su recorrido pasado, los científicos determinaron que el cuerpo provenía de fuera del sistema solar. Por esa razón recibió la clasificación de interestelar.

El objeto presenta un núcleo helado rodeado por una coma de gas y polvo. Esa estructura explicó el incremento en su aceleración tras la liberación de material, según el estudio. Los expertos estimaron un diámetro entre 440 metros y 5,6 kilómetros.

El cometa resultó demasiado tenue para la observación a simple vista. Incluso los telescopios pequeños enfrentaron dificultades para detectarlo. En condiciones de cielos oscuros, equipos de 20 cm de apertura o más podrían percibirlo como una mancha difusa y débil.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.