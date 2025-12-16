Ciencia

Cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzará este viernes su mayor cercanía con la Tierra

El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará este viernes a una distancia segura de la Tierra

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El telescopio espacial Hubble observó el cometa interestelar 3I/ATLAS por segunda vez el 30 de noviembre.
El cometa pasará a 269 millones de kilómetros de la Tierra este viernes y luego saldrá del sistema solar sin posibilidad de regreso. Imagen con fines ilustrativos (NASA, ESA, STScI/D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui)







