Ciencia

El cometa 3I/ATLAS revela un hallazgo histórico al ser detectado por primera vez en rayos X

Xrism logra el primer hallazgo de un cometa interestelar en rayos X. La misión observó 3I/ATLAS durante 17 horas y detectó emisión asociada a la interacción con el viento solar

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Europa Clipper y Hera se acercan al cometa 3I/ATLAS. ¿Podrán redirigirse a tiempo para investigarlo desde el espacio?
Xrism detectó por primera vez rayos X en el cometa interestelar 3I/ATLAS, un avance clave para comprender la interacción de estos cuerpos con el viento solar. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCometaCometa 3I/ATLAS3I/ATLAS
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.