Nace una extraña serpiente con dos cabezas que pelean entre sí

La dueña notó que una cabeza asumió el control y ahora se alimenta más que la otra

Por O Globo / Brasil / GDA
Una serpiente bicéfala sorprendió a su criadora por los conflictos entre ambas cabezas
Una serpiente bicéfala sorprendió a su criadora por los conflictos entre ambas cabezas (O Globo/GDA)







