Nace una extraña serpiente con dos cabezas que pelean entre sí

Una serpiente bicéfala sorprendió a su criadora por los conflictos entre ambas cabezas

Una rara serpiente Hognose de las Planicies Occidentales causó asombro en Estados Unidos tras nacer con dos cabezas completamente funcionales. Ambas extremidades compiten entre sí y se disputan el control del cuerpo.

El ejemplar de 50 centímetros de largo pertenece a Ann-Kristin Swahn, una criadora de reptiles de 49 años que reside en Salt Lake City, Utah. Ella nombró al reptil como Haribo, inspirado en una gomita alemana de la marca “Twin Snakes”, que representa una serpiente de dos cabezas.

La criadora indicó que las dos cabezas tardaron en establecer cuál dominaría y, en los primeros días, entraban en conflicto al momento de desplazarse o alimentarse. Con el paso del tiempo, notó que la cabeza del lado derecho es la que más se alimenta y ha asumido el control.

Swahn comenzó a criar esta especie desde 2021. Aunque trabaja como enfermera, también se dedica desde los años noventa a la cría de reptiles. Reconoció que nunca había presenciado el nacimiento de una serpiente bicéfala.

Este fenómeno resulta sumamente raro. La probabilidad de que una serpiente nazca con dos cabezas es de una entre 100.000.

Swahn explicó que este ejemplar debió haber sido un par de gemelos, pero durante el desarrollo no logró separarse completamente.

