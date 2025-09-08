Nace en Estados Unidos un raro hipopótamo pigmeo y se renueva la esperanza para su especie

Zoológico en Estados Unidos celebra el nacimiento de un raro hipopótamo pigmeo, especie en peligro con menos de 2.500 ejemplares silvestres.

Un hipopótamo pigmeo (Choeropsis liberiensis) nació el 3 de setiembre en el Zoológico John Ball, ubicado en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos.

El pequeño pesó cerca de cinco kilogramos y es el primer ejemplar de su especie en nacer en ese centro de conservación.

Los padres del recién nacido, Penelope y Jahari, se convirtieron en progenitores por primera vez. Tanto la madre como la cría se encuentran en observación, en un área aislada del público, mientras fortalecen su vínculo.

El zoológico calificó el evento como un hito histórico, debido a que el hipopótamo pigmeo figura en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con una población estimada de menos de 2.500 individuos en vida silvestre.

La especie es originaria de las selvas de África Occidental y se considera un pariente más pequeño y discreto del hipopótamo común (Hippopotamus amphibius). A diferencia de su pariente más famoso, el pigmeo presenta hábitos solitarios y nocturnos.

Entre las amenazas que enfrenta se encuentran la caza, la captura, la deforestación, la minería y la expansión agrícola, que reducen su hábitat natural.

A pesar de su naturaleza reservada, el hipopótamo pigmeo ha ganado mayor visibilidad internacional. En 2024, una hembra llamada Moo Deng, nacida en el Zoológico Abierto de Khao Kheow, en Tailandia, se volvió un fenómeno viral tras alcanzar popularidad en TikTok.

