Nace en Estados Unidos un raro hipopótamo pigmeo y se renueva la esperanza para su especie

La cría nació en el Zoológico John Ball y pertenece a una especie africana nocturna amenazada por la caza y la pérdida de hábitat

Por O Globo / Brasil / GDA
Zoológico en Estados Unidos celebra el nacimiento de un raro hipopótamo pigmeo, especie en peligro con menos de 2.500 ejemplares silvestres.
Zoológico en Estados Unidos celebra el nacimiento de un raro hipopótamo pigmeo, especie en peligro con menos de 2.500 ejemplares silvestres. (IG/@johnballzoogr/IG/@johnballzoogr)







