El Mundo

Un hipopótamo hundió una embarcación y provocó una tragedia

La tragedia ocurrió en Buyo, una localidad cercana al río Sassandra, donde se estima habitan 500 hipopótamos

Por AFP
Un hipopótamo hizo volcar una embarcación con personas a bordo en Costa de Marfil. Hay 11 desaparecidos y solo tres sobrevivieron. (Stock)







