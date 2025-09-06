Un hipopótamo hundió una embarcación y provocó una tragedia

Un hipopótamo hizo volcar una embarcación con personas a bordo en Costa de Marfil. Hay 11 desaparecidos y solo tres sobrevivieron.

Un total de 11 personas permanecen desaparecidas luego de que un hipopótamo volcara una embarcación artesanal en el suroeste de Costa de Marfil, según informó el Ministerio de Solidaridad de ese país.

El hecho ocurrió la mañana del viernes en Buyo, una localidad ubicada a orillas del río Sassandra. Las autoridades confirmaron que entre los desaparecidos hay mujeres, niñas y un bebé.

LEA MÁS: Los hipopótamos de Pablo Escobar: Un verdadero dolor de cabeza para Colombia

Solo tres personas lograron sobrevivir al incidente, el cual fue atribuido a un ataque de un hipopótamo. Las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona, con la esperanza de localizar a las víctimas con vida.

De acuerdo con un estudio publicado en 2022 por académicos marfileños, el hipopótamo es la especie que con mayor frecuencia ha estado involucrada en ataques a humanos con resultado de muerte o lesiones en ese país africano.

La población de estos animales en Costa de Marfil se estima en unos 500 ejemplares, distribuidos en varios ríos del sur del país, incluyendo los ríos Sassandra y Bandama.

LEA MÁS: De interceptar lanchas a destruirlas: el giro militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.