Nace en Estados Unidos un panda rojo en peligro de extinción y su historia emociona al mundo

La cría, que perdió a su hermano gemelo, recibe atención especializada las 24 horas en un zoológico de Nueva York

Por O Globo / Brasil / GDA
El Zoológico de Buffalo anunció el nacimiento de una cría de panda rojo, especie en peligro, que ya es símbolo de conservación
El Zoológico de Buffalo anunció el nacimiento de una cría de panda rojo, especie en peligro, que ya es símbolo de conservación (Instagram/@buffalo_zoo)







