Ciencia

Misteriosa estatua humana apareció dentro de muro de piedra de 12.000 años

Un hallazgo en Turquía reveló una escultura humana oculta en una estructura milenaria. Expertos creen que podría modificar lo que se sabe sobre los rituales neolíticos

Por O Globo / Brasil / GDA
Escultura humana apareció dentro de muro en Göbekli Tepe, Turquía. Tiene más de 12.000 años y sería una ofrenda ritual neolítica.
Escultura humana apareció dentro de muro en Göbekli Tepe, Turquía. Tiene más de 12.000 años y sería una ofrenda ritual neolítica. (O Globo/Ministerio de Cultura y Turismo da Turquía)







O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

