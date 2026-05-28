Ciencia

Misión Roman de la NASA buscará 100.000 exoplanetas en regiones inexploradas de la Vía Láctea

El telescopio Nancy Grace Roman estudiará estrellas lejanas y planetas fuera del sistema solar

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Por Jailine González Gómez
Región de la Vía Láctea que estudiará el telescopio Roman para detectar planetas, agujeros negros y otros objetos celestes mediante microlentes gravitacionales.
Región de la Vía Láctea que estudiará el telescopio Roman para detectar planetas, agujeros negros y otros objetos celestes mediante microlentes gravitacionales. (NASA’s Goddard Space Flight Center/CI Lab)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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