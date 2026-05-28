Ciencia

NASA detectó desde el espacio la ola más alta jamás registrada en altamar

La tormenta Eddie generó olas gigantes que atravesaron océanos y revelaron errores en modelos utilizados para prever fenómenos extremos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una ola récord detectada por satélite cruzó océanos y abrió nuevas investigaciones sobre tormentas y cambio climático.
Una ola récord detectada por satélite cruzó océanos y abrió nuevas investigaciones sobre tormentas y cambio climático. [Imagen con fines ilustrativos] (Thomas Fuhrmann/Wikimedia Commons)







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O Globo

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