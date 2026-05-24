Mina en Canadá libera hidrógeno suficiente para abastecer de energía a más de 400 hogares al año

El hallazgo de hidrógeno blanco en Canadá podría reducir costos energéticos y emisiones en industrias clave del mundo.

Una mina de metales ubicada cerca de Timmins, en Ontario, Canadá, libera cada año suficiente hidrógeno natural para abastecer más de 400 viviendas. El descubrimiento lo realizaron investigadores tras más de una década de análisis en el sitio y se publicó el pasado 18 de mayo en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El estudio reveló que las rocas del lugar generan grandes cantidades de llamado hidrógeno blanco, una fuente energética natural que podría convertirse en alternativa para proyectos de descarbonización y producción de energía limpia.

Los científicos detallaron que más del 70% de la corteza terrestre tiene potencial para producir hidrógeno. Las mayores concentraciones aparecen en algunas de las rocas más antiguas del planeta, como las del Escudo Canadiense.

En esos terrenos, cada pozo de perforación libera cerca de 8 kilogramos de hidrógeno al año. Según los investigadores, esa producción podría mantenerse durante una década o más.

La investigación indicó que los casi 15.000 pozos perforados en la mina de Ontario podrían liberar alrededor de 150 millones de toneladas de hidrógeno anualmente. Esa descarga permitiría generar 4,7 millones de kilovatios de energía por año.

Los autores del estudio señalaron que esa capacidad energética cubriría las necesidades anuales de más de 400 hogares.

Actualmente, gran parte del hidrógeno utilizado en la industria se obtiene mediante procesos que consumen grandes cantidades de energía y dependen de combustibles fósiles. Incluso el llamado hidrógeno verde, producido con energías renovables, requiere elevados costos operativos.

Barbara Sherwood Lollar, investigadora de la Universidad de Toronto, afirmó que los datos muestran oportunidades aún no exploradas para acceder a una fuente doméstica de energía económicamente viable producida desde las rocas subterráneas.

La Tierra produce su propio hidrógeno natural

El hidrógeno blanco surge mediante reacciones químicas naturales dentro de la corteza terrestre.

Lollar explicó que el proceso ocurre cuando el agua subterránea entra en contacto con rocas ricas en hierro o magnesio. Esa interacción libera hidrógeno. Otra vía se produce mediante el decaimiento de elementos radioactivos que separan las moléculas de agua.

Hasta ahora, la posible contribución de este recurso para la economía global se mantenía en el terreno teórico. La científica afirmó en una entrevista con Chemical and Engineering News que muchas estimaciones anteriores dependían únicamente de modelos computacionales.

Por esa razón, el equipo decidió medir directamente la presencia del gas en la mina Kidd Creek, considerada una de las más antiguas y profundas de América del Norte.

Las características geológicas del sitio facilitaron el hallazgo. Las rocas de esa formación contienen metales como cobre, zinc y plata. Además, millones de años de actividad química permitieron la acumulación de hidrógeno blanco.

Oliver Warr, investigador de la Universidad de Ottawa, indicó que el hidrógeno natural aparece en las mismas rocas donde Canadá explora depósitos de níquel, cobre y diamantes, además de minerales críticos como litio, helio, cromo y cobalto.

Canadá podría liderar nueva carrera energética

Los investigadores consideran que el descubrimiento impulsa una carrera global para aumentar la disponibilidad de hidrógeno natural.

Ese recurso resulta clave para reducir emisiones en industrias como la producción de fertilizantes, metanol y acero.

Warr explicó que la ubicación conjunta entre minas y producción de hidrógeno reduciría la necesidad de largas rutas de transporte, almacenamiento e infraestructura.

Los científicos también creen que esta tecnología podría disminuir los costos operativos y la huella de carbono de las minas canadienses.

Lollar señaló que Canadá podría asumir un papel pionero en el desarrollo de esta fuente energética.

El estudio destacó que una mayor disponibilidad de hidrógeno blanco permitiría reducir la dependencia de hidrocarburos y compensar parte de las emisiones de carbono generadas por la industria minera.

Actualmente, Mali alberga el único proyecto activo de extracción de hidrógeno blanco en el mundo.

El recurso se descubrió accidentalmente en 1987. En ese momento, un cigarro encendido provocó una pequeña explosión durante la perforación de un pozo. Desde entonces, el gas abastece de energía a una comunidad local.

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