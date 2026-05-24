Ciencia

Mina en Canadá libera hidrógeno suficiente para abastecer de energía a más de 400 hogares al año

Científicos detectaron grandes cantidades de hidrógeno natural en antiguas rocas de Ontario tras más de 10 años de investigación

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Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo de hidrógeno blanco en Canadá podría reducir costos energéticos y emisiones en industrias clave del mundo.
El hallazgo de hidrógeno blanco en Canadá podría reducir costos energéticos y emisiones en industrias clave del mundo. (Barbara Sherwood Lollar/Faculty of Arts & Science, University of Toronto)







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O Globo

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