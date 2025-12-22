Ciencia

Naufragio del siglo XIX cubierto de moluscos aparece intacto a 100 metros de profundidad en lago de Canadá

Una expedición en el lago Ontario localizó una embarcación de madera construida entre 1800 y 1850 que abre nuevas preguntas sobre la historia naval canadiense

Por O Globo / Brasil / GDA
Buzos localizaron un barco del siglo XIX en el lago Ontario. Su estado intacto y su diseño antiguo sorprenden a los investigadores.
Buzos localizaron un barco del siglo XIX en el lago Ontario. Su estado intacto y su diseño antiguo sorprenden a los investigadores. (Jeff Lindsay/www.jefflindsay.ca)







