Los 5 mejores países para explorar el Amazonas, según revista de viajes

La revista especializada en viajes Islands publicó el 2 de febrero un listado con los cinco mejores países para explorar la selva amazónica. El ranking incluye a Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Bolivia, seleccionados por su accesibilidad, oferta turística y oportunidades para observar fauna silvestre.

El medio destacó que el Amazonas cubre alrededor de 2,5 millones de millas cuadradas y se extiende por nueve países de América del Sur. Además, un estudio divulgado por Phys.org que indicó que entre 1985 y 2024 la selva perdió 121 millones de acres de vegetación nativa, lo que representa una reducción del 13%.

La publicación señaló que el destino requiere planificación. Recomendó contratar guías experimentados, elegir alojamientos adecuados y considerar la infraestructura disponible en cada país.

Perú

Perú destaca por Manu y Tambopata, zonas de alta biodiversidad y frecuentes avistamientos de jaguares. Ofrece buena infraestructura, vuelos accesibles y opciones de hospedaje para distintos presupuestos. (Canva/Canva)

Perú figura como uno de los destinos más completos para adentrarse en la Amazonía. Islands destacó la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Manu como zonas de alta biodiversidad.

Según el Science Panel for the Amazon, la región occidental de la cuenca amazónica concentra la mayor diversidad de fauna. Personeros de La Reserva Nacional Tambopata informaron que más de un tercio de las embarcaciones que navegan por la zona logran avistar jaguares.

El Parque Nacional Manu se ubica a unas tres horas por carretera desde Cusco. En Puerto Maldonado, principal puerta de entrada a Tambopata, hay vuelos regulares desde Lima y Cusco. La publicación indicó que es posible encontrar hoteles de cuatro estrellas por menos de $100 por noche.

Ecuador

Ecuador alberga el Parque Nacional Yasuní, considerado el más biodiverso de Sudamérica. Destaca por avistamientos de delfines rosados, monos y aves, además de ecolodges gestionados por comunidades indígenas. (Canva/Canva)

Aunque solo el 2% de la cuenca amazónica se encuentra en Ecuador, el país ofrece una de las experiencias más biodiversas. La publicación citó estudios que señalan que en una parcela de 0,1 millas cuadradas pueden existir más de 1.100 especies de árboles.

El Parque Nacional Yasuní fue descrito por The New York Times como el lugar más biodiverso de América del Sur. Visitantes reportaron avistamientos de delfines rosados y grises, más de 35 especies de aves y siete tipos de monos.

El acceso se realiza por vía aérea desde Quito hasta Coca y luego en bote por el río Napo. Los ecolodges son la opción de hospedaje más común, con tarifas entre $200 y $300 por noche.

Brasil

Brasil posee el 60% del Amazonas. Manaos y Belém son puertas de entrada con amplia oferta de tours en bote, lodges y experiencias como el Encuentro de las Aguas. (Canva/Canva)

Brasil concentra cerca del 60% del Amazonas. Islands señaló que la experiencia puede variar según el punto de ingreso. La ciudad de Manaos fue recomendada por su infraestructura turística y por ubicarse en el punto donde confluyen el río Negro y el río Amazonas, fenómeno conocido como el “Encuentro de las Aguas”.

Desde Manaos salen excursiones en bote hacia la selva. Una de las opciones citadas por el medio tiene una calificación de 4,5 estrellas en Viator y cuesta menos de $50 por persona.

Colombia

Colombia impulsa el turismo amazónico desde Leticia. El Parque Nacional Natural Amacayacu sobresale por su riqueza en aves y fauna, con acceso aéreo directo desde Bogotá. (Canva/Canva)

Colombia ha ganado protagonismo como destino amazónico. Según datos de bne IntelliNews que proyectan más de 2,5 millones de visitantes adicionales en 2026 respecto a 2023.

Leticia es la principal puerta de entrada a la Amazonía colombiana. Desde allí parten excursiones hacia el Parque Nacional Natural Amacayacu, que alberga cerca de 500 especies de aves y el loto más grande del mundo.

El Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo recibe vuelos diarios desde Bogotá. No existen carreteras que conecten Leticia con el resto del país.

Bolivia

Bolivia ofrece experiencias más económicas y menos concurridas desde Rurrenabaque. El Parque Nacional Madidi y las pampas combinan selva y sabana en recorridos guiados. (Canva/Canva)

Bolivia fue presentada por Islands como una opción más económica y menos concurrida. Los tours de varios días pueden iniciar por menos de $400 por persona, mientras que en otros países superan los $1.000.

La mayoría de excursiones parten desde Rurrenabaque, cercana al Parque Nacional Madidi. Además, el país ofrece recorridos por las pampas, una zona de sabana que contrasta con la selva densa.

Sobre Islands

Islands nació en 1981 como publicación impresa fundada por Islands Media en Santa Bárbara, California. Formó parte de Bonnier LLC, junto a marcas como Destination Outdoor Life y Popular Science.

En 2024 fue adquirida por Static Media y busca que la revista es simplificar la planificación de viajes y ofrecer orientación accesible tanto para viajeros experimentados como para quienes realizan su primera aventura.

Metodología del ranking

La publicación indicó que Island revisó blogs de viaje, foros de Tripadvisor y discusiones en Reddit para identificar los países con mejores evaluaciones. Los criterios incluyeron accesibilidad, transporte confiable, variedad de tours, opciones de hospedaje y probabilidad de observar fauna diversa.

El medio aclaró que el listado busca equilibrar aventura y seguridad para quienes desean internarse en la selva sin comprometer la logística del viaje.