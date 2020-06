“El uso de guantes en espacios públicos no es una medida de protección recomendada ni probada. Esto no sustituye la necesidad de la higiene de manos ni es una medida de protección extra. Los guantes no proveen mayor protección ante la contaminación, porque los microorganismos más pequeños pueden sobrepasar los guantes. Además, si se tocan superficies contaminadas y luego se tocan los ojos, nariz o boca estas pueden contaminarse con algún patógeno”, señala un documento de la OMS.