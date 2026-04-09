Alerta en la Antártida: El pingüino emperador entra oficialmente en la lista de especies en peligro

El pingüino emperador pasó de estar "casi amenazado" a la categoría "En peligro" por la pérdida de hielo debido al cambio climático.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) declaró al pingüino emperador como una especie en peligro de extinción. La autoridad mundial en fauna silvestre anunció esta decisión el 8 de abril debido al impacto del cambio climático en la Antártida.

La organización modificó la categoría de este animal de “casi amenazada” a una clasificación de mayor riesgo. Esta actualización técnica resalta la amenaza existencial que enfrentan las especies dependientes del hielo.

El calentamiento global transforma el continente helado de manera profunda según indicó la UICN. La pérdida de hábitat acerca a esta ave icónica a la posibilidad real de desaparecer de su entorno natural.