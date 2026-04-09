Medio Ambiente

Alerta en la Antártida: El pingüino emperador entra oficialmente en la lista de especies en peligro

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza actualizó el estatus de la especie debido a la transformación del continente antártico

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Por AFP
This handout photograph released by The British Antarctic Survey on April 8, 2026, shows Emperor Penguins on Antarctica on November 13, 2010. The emperor penguin has been declared an endangered species as climate change pushes the icon of Antarctica a step closer to extinction, the global authority on threatened wildlife announced April 9, 2026. Its change of status from "near threatened" by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) underscores the existential threat for ice-dependent species as global warming profoundly reshapes the frozen continent. (Photo by PETER BUCKTROUT / BRITISH ANTARCTIC SURVEY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/PETER BUCKTROUT/BRITISH ANTARCTIC SURVEY / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
El pingüino emperador pasó de estar "casi amenazado" a la categoría "En peligro" por la pérdida de hielo debido al cambio climático. (PETER BUCKTROUT/AFP)







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