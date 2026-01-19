Ciencia

Iceberg gigante aisló y provocó la muerte de unos 14.000 pingüinos emperador en la Antártida

Un enorme bloque de hielo interrumpió la ruta migratoria hacia la isla Coulman y redujo en 70% la supervivencia de crías de pingüino emperador

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores documentaron la muerte de miles de crías de pingüino emperador tras el bloqueo de su ruta al mar por un iceberg gigante.
Investigadores documentaron la muerte de miles de crías de pingüino emperador tras el bloqueo de su ruta al mar por un iceberg gigante.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

