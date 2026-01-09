Ciencia

Marsupial en peligro de extinción reaparece tras 80 años sin registros y revive la esperanza científica

Una cámara trampa en Cape York captó al satanelo septentrional por primera vez desde los años 40 y abrió nuevas líneas de investigación científica

Por O Globo / Brasil / GDA
Un satanelo septentrional, marsupial amenazado de Australia, fue fotografiado por primera vez en 80 años en Cape York. El hallazgo reactiva estudios y esfuerzos de conservación.
Un satanelo septentrional, marsupial amenazado de Australia, fue fotografiado por primera vez en 80 años en Cape York. El hallazgo reactiva estudios y esfuerzos de conservación. (Brad Leue/AWC)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

