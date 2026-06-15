Ciencia

Luna creciente y tres planetas formarán un espectáculo visible al anochecer esta semana

Del 16 al 18 de junio, la Luna recorrerá el cielo occidental junto a Venus, Júpiter y Mercurio

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Por Jailine González Gómez
La Luna creciente se acercará a Venus y acompañará una alineación planetaria visible tras la puesta del Sol.
La Luna creciente se acercará a Venus y acompañará una alineación planetaria visible tras la puesta del Sol. [Imagen con fines ilustrativos] (georgfotoart/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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