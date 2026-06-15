Luna creciente y tres planetas formarán un espectáculo visible al anochecer esta semana

La Luna creciente se acercará a Venus y acompañará una alineación planetaria visible tras la puesta del Sol. [Imagen con fines ilustrativos]

La Luna y tres planetas ofrecerán un espectáculo astronómico visible desde Costa Rica durante los anocheceres del 16, 17 y 18 de junio. La Fundación Cientec informó que Venus, Júpiter y Mercurio aparecerán alineados hacia el oeste, mientras la Luna creciente cambiará de posición cada noche.

La observación podrá realizarse poco después de la puesta del Sol. El fenómeno permitirá identificar especialmente a Venus, uno de los planetas más brillantes del cielo, pero también uno de los más difíciles de observar debido a su cercanía aparente con el Sol.

El martes 16 de junio, un delgado creciente lunar de apenas 2,2 días de edad aparecerá cerca de Venus. La Luna estará en la constelación de Géminis y se ocultará a las 7:58 p. m. Venus permanecerá visible hasta las 8:42 p. m., mientras Júpiter y Mercurio se pondrán a las 8:11 p. m. y 7:44 p. m., respectivamente.

El miércoles 17, la Luna habrá avanzado en su recorrido orbital y se ubicará en la constelación de Cáncer. Con 3,3 días de edad, volverá a observarse próxima a Venus. Ese día, la Luna se ocultará a las 8:53 p. m. y Venus a las 8:43 p. m.

Para el jueves 18 de junio, la Luna alcanzará la constelación de Leo. Tendrá 4,4 días de edad y permanecerá visible hasta las 9:42 p. m. Venus seguirá en Cáncer y se ocultará a las 8:42 p. m., mientras Júpiter y Mercurio continuarán perdiéndose en el resplandor del horizonte poco después del anochecer.

La secuencia permitirá apreciar uno de los movimientos más evidentes del sistema solar a simple vista: el desplazamiento diario de la Luna respecto al fondo de estrellas y planetas. Aunque los planetas parecen permanecer casi inmóviles de una noche a otra, la Luna cambia de posición de forma perceptible debido a su órbita alrededor de la Tierra.

Cientec recomienda buscar un sitio con vista despejada hacia el oeste y comenzar la observación poco después de la puesta del Sol. La breve ventana de visibilidad de Mercurio y la cercanía de Venus al horizonte hacen que los primeros minutos del anochecer sean los más favorables para disfrutar del fenómeno.

El recorrido de la Luna frente a los planetas continuará durante los días siguientes, una muestra de la dinámica celeste que puede seguirse sin necesidad de telescopios ni equipos especializados.