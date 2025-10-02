Lobos rivales se unen para cazar bisontes en Yellowstone tras perder a su líder: video

Manada Junction Butte se une con rivales tras perder a su líder y protagoniza un intento de caza registrado en video

La manada Junction Butte del Parque Nacional de Yellowstone inició un proceso de recuperación tras perder a su hembra alfa, conocida como 907F, en un ataque territorial ocurrido en diciembre anterior.

La loba fue herida por miembros de la manada rival Rescue Creek, que cruzaron el río Yellowstone para disputar los restos de un bisonte. Murió el 25 de diciembre, según los datos de su collar de monitoreo.

En los meses siguientes, los sobrevivientes de Junction Butte empezaron a interactuar con lobos de Rescue Creek, los mismos que estuvieron involucrados en el ataque mortal. Esta interacción se intensificó en febrero, durante la temporada de apareamiento, cuando los investigadores notaron la integración de machos del grupo rival.

Un video reciente registró una escena que revela la nueva dinámica de la manada. Las imágenes muestran a los lobos grises (Canis lupus) intentando separar a un cría de bisonte (Bison bison) de su madre. Aunque la cacería no tuvo éxito, la escena evidencia un grupo más coordinado. La madre logró proteger a la cría y se unió a otros bisontes adultos, que ahuyentaron a los depredadores.

A pesar del fracaso, el intento de caza marcó un nuevo capítulo para Junction Butte. La manada se fortaleció con lobos que antes eran sus enemigos y ahora parecen colaborar en busca de supervivencia.

La muerte de 907F fue un golpe para la estructura del grupo. La hembra, apodada como la “Reina de los Lobos”, dio a luz a diez camadas, una cifra sin precedentes en Yellowstone. Alcanzó los 11 años de vida, más del doble de la esperanza de vida promedio para estos animales, estimada en cinco años.

Poco después de su fallecimiento, dos miembros más de Junction Butte fueron abatidos por humanos al salir de los límites del parque. Esto debilitó aún más a la manada.

Kira Cassidy, investigadora del Yellowstone Wolf Project, explicó que los conflictos entre manadas representan cerca de la mitad de las muertes de lobos en el parque. En ambientes protegidos como Yellowstone, este tipo de enfrentamientos es la causa principal de mortalidad.

La unión de miembros de Junction Butte y Rescue Creek podría ser una estrategia de supervivencia, más allá de un simple evento de apareamiento. Aunque no lograron cazar al bisonte, la colaboración registrada sugiere que la manada se reorganizó con éxito, lista para enfrentar los retos del entorno salvaje de Yellowstone.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.