Lobos rivales se unen para cazar bisontes en Yellowstone tras perder a su líder: video

Lobos de Yellowstone cazan bisontes tras reorganizar su manada con miembros del grupo que mató a su líder alfa

Por O Globo / Brasil / GDA
Manada Junction Butte se une con rivales tras perder a su líder y protagoniza un intento de caza registrado en video
Manada Junction Butte se une con rivales tras perder a su líder y protagoniza un intento de caza registrado en video (NPS/Doug Smith)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

