Lo que pasó cuando una familia decidió convivir con tres ratas rescatadas de un laboratorio

La historia de Pepina, Magnolia y Margarita refleja el impacto de la adopción de ratas domésticas y el trabajo de rescate de la ONG Team Ratas

Por La Nación / Argentina / GDA
Nicolás y Soledad adoptaron tres ratas de laboratorio. La experiencia cambió sus vidas y ayudó a eliminar prejuicios sobre estos animales.
Nicolás y Soledad adoptaron tres ratas de laboratorio. La experiencia cambió sus vidas y ayudó a eliminar prejuicios sobre estos animales. (La Nación, Argentina/GDA)







