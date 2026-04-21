Ciencia

Lluvia de meteoritos de las Líridas alcanza su punto máximo y podrá verse en Costa Rica: conozca los detalles

El fenómeno, uno de los más antiguos registrados, tendrá su mejor momento entre la noche del 21 y 22 de abril

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Por Jailine González Gómez
Las Líridas alcanzan su pico con hasta 18 meteoros por hora y mejores condiciones tras la medianoche. [Imagen con fines ilustrativos]
Las Líridas alcanzan su pico con hasta 18 meteoros por hora y mejores condiciones tras la medianoche. [Imagen con fines ilustrativos] (Bill Ingalls/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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