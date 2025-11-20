Las inéditas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS captadas por 4 misiones de la NASA

El cometa 3I/ATLAS fue documentado por 4 misiones de la NASA durante su breve paso por el sistema solar.

La NASA reveló este 19 de noviembre una serie de imágenes únicas del cometa interestelar 3I/ATLAS, captadas por cuatro de sus misiones espaciales. Se trata de un objeto que proviene de otro sistema solar y atraviesa el nuestro en un breve paso sin retorno. Esta es la primera vez que misiones enfocadas en la física solar logran documentar un objeto de origen interestelar.

El cometa fue registrado entre setiembre y octubre por las misiones STEREO, SOHO, PUNCH y Lucy. Cada una aportó fotografías procesadas mediante técnicas avanzadas de apilamiento de imágenes para lograr visualizar el tenue brillo del cometa 3I/ATLAS.

La misión STEREO logró detectar el cometa entre el 11 de setiembre y el 2 de octubre. Aunque se esperaba que fuera demasiado débil para sus instrumentos, el uso de la técnica conocida como stacking permitió hacer visible un ligero brillo en el centro de las imágenes obtenidas con el telescopio Heliospheric Imager-1. Esta misión estudia la actividad solar y sus efectos en el sistema solar.

SOHO también logró captar al cometa entre el 15 y el 26 de octubre. Desde una distancia superior a los 358 millones de kilómetros, sus instrumentos LASCO lograron documentar el paso del 3I/ATLAS a pesar de su bajo brillo.

SOHO se encuentra en el punto Lagrange 1, a un millón de millas de la Tierra, y es conocido por haber contribuido con más de 5.186 descubrimientos de cometas gracias a la colaboración con científicos ciudadanos.

PUNCH, otra misión dedicada a observar la corona solar y el viento solar, también documentó el cometa. Desde el 20 de setiembre hasta el 3 de octubre, capturó imágenes donde se aprecia la tenue cola del objeto como una leve elongación hacia la parte inferior derecha.

El equipo a cargo indicó que estas observaciones llevaron al límite la capacidad del sistema, ya que los instrumentos no fueron diseñados para seguir cometas.

La sonda Lucy tomó imágenes entre el 15 y el 17 de setiembre. Lo hizo mientras se desplazaba a más de 240 millones de millas del cometa, rumbo a los asteroides troyanos de Júpiter. Las fotos fueron obtenidas con el instrumento L’LORRI, que tuvo que apuntar cerca del Sol para lograr el ángulo adecuado.

La maniobra requirió una orientación especial para evitar daños por el calor solar. En las imágenes se observan también halos producidos por la luz solar que se filtró en la cámara.

Simultáneamente, el Observatorio Las Cumbres en Chile también tomó imágenes del cometa, lo que permitirá a los científicos comparar observaciones desde diferentes ángulos. Esto servirá para estudiar su estructura tridimensional y la manera en que el polvo interestelar refleja la luz solar.

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio ATLAS ubicado en Río Hurtado, Chile. Se convirtió en el tercer objeto interestelar detectado mientras cruzaba el sistema solar, después de 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov. No representa peligro para la Tierra y seguirá su curso de salida para regresar al espacio interestelar.