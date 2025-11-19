Ciencia

NASA aclara que el objeto 3I/ATLAS no es tecnología alienígena, sino un cometa interestelar

En Maryland, la agencia presentó nuevas imágenes del objeto 3I/ATLAS y descartó versiones sobre un origen artificial

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Imagen del cometa tomada el 3 de noviembre. 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y sorprendió a los astrónomos con el súbito crecimiento de su cola.
Imagen del cometa 3I/ATLAS tomada el 3 de noviembre (ESA/TGO /CaSSIS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcometa3I/ATLAScometa 3I/ATLAS
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.