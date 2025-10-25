Ciencia

El cometa interestelar 3I/ATLAS se aproxima a gran velocidad: qué investigará la NASA y cuándo pasará cerca de la Tierra

La NASA activó un protocolo de observación ante la llegada del objeto interestelar 3I/ATLAS, que se acercará a la Tierra en diciembre de 2025

Por El País / GDA / Uruguay
El cometa 3I/ATLAS se aproxima al Sistema Solar. La NASA descarta peligro y analiza su origen interestelar y alta velocidad.
El cometa 3I/ATLAS se aproxima al Sistema Solar. La NASA descarta peligro y analiza su origen interestelar y alta velocidad. (Canva/Canva)







