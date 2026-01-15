Ciencia

La vitamina clave para mejorar la circulación sanguínea y proteger las arterias

Descubre por qué especialistas destacan una vitamina clave para la circulación sanguínea, cómo protege las arterias y cuáles alimentos ayudan a aprovechar sus beneficios de forma segura

Por La Nación / Argentina / GDA
Vitaminas antioxidantes como la E y la C influyen en la circulación sanguínea y la protección arterial. Su consumo adecuado depende de la dieta y supervisión médica.
Vitaminas antioxidantes como la E y la C influyen en la circulación sanguínea y la protección arterial. Su consumo adecuado depende de la dieta y supervisión médica. (Canva /Canva)







notas iaSUCVitaminasVitamina CVitamina ESalud
La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

