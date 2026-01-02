Ciencia

La primera luna llena de 2026 coincidirá este sábado con la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas

La primera luna llena de 2026 se verá este sábado y coincidirá con la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, el perihelio y una superluna que marcará el inicio del año astronómico

EscucharEscuchar
Por Europa Press
San José, de buen clima, con sol y luna
La primera luna llena del año ocurrirá este sábado y coincidirá con una superluna, el perihelio y la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCLuna llenaCuadrántidasAstronomía
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.