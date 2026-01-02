La primera luna llena de 2026 coincidirá este sábado con la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas

La primera luna llena del año ocurrirá este sábado y coincidirá con una superluna, el perihelio y la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas.

La primera luna llena de 2026 ocurrirá este sábado 3 de enero y coincidirá con varios fenómenos astronómicos relevantes.

Ese mismo día también se registrará el perihelio, el punto en el que la Tierra se ubica a menor distancia del Sol. En esta ocasión, el planeta se situará a 147.099.928 kilómetros del astro.

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, la luna coincidirá con el máximo de la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas. Este enjambre suele ser uno de los más activos del año. No obstante, el brillo de la luna llena dificultará la observación de los meteoros.

El fenómeno dominará el cielo desde la noche del 2 al 3 de enero y se mantendrá visible hasta la madrugada del 4 al 5 de enero. La observación se puede realizar a simple vista, sin necesidad de instrumentos especializados. El uso de prismáticos permite apreciar mares lunares y grandes estructuras, aunque la iluminación frontal reduce el contraste del relieve.

Las mejores condiciones de observación se presentan tras el anochecer y durante la madrugada, cuando la luna gana altura y se impone en el cielo invernal.

