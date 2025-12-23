Ciencia

¿Cuándo será la Luna llena de enero 2026?

Conozca el día y la hora exacta en que podrá verse este fenómeno lunar

Por Damián Arroyo C.
Superluna de octubre
La Luna llena de enero 2026 ocurrirá el sábado 3 a las 4:02 a. m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







