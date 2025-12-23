¿Cuándo será la Luna llena de enero 2026?

La Luna llena de enero 2026 ocurrirá el sábado 3 a las 4:02 a. m.

La Luna llena de enero 2026 se presentará el sábado 3 a las 4:02 a. m., según la información publicada en el sitio especializado Time and Date.

Esta fase lunar ocurre cuando la cara del satélite natural se ve completamente iluminada desde la Tierra.

No se extiende durante todo el día, sino que se produce en un momento exacto, cuando la posición de la Luna forma un ángulo de 180° con respecto al Sol y la Tierra.

La Luna llena forma parte de un ciclo que incluye otras tres fases principales: cuarto menguante, Luna nueva y cuarto creciente. En enero 2026, estas fases se completarán en las siguientes fechas: